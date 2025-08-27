Обманутой пенсионерке из Пензенской области могут вернуть деньги

27.08.2025 | 11:55

В Неверкинском районе 69-летняя пенсионерка может получить обратно большую часть денег, переведенных аферистам.

Сельчанка стала жертвой телефонных мошенников в августе прошлого года. Они позвонили женщине через мессенджер и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее перевести средства на «безопасный» счет. Так пенсионерка лишилась свыше 2,2 млн рублей.

В ходе расследования была установлена владелица одного из счетов, на который поступила наибольшая часть похищенного. Ею оказалась 20-летняя жительница Читы.

Прокуратура Неверкинского района направила в Черновский районный суд Читы Забайкальского края заявление о взыскании с молодой женщины суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Иск был удовлетворен, ответчицу обязали выплатить пенсионерке более 1,7 млн рублей, рассказали в областной прокуратуре.