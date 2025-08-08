Криминал

58-летний пензенец внезапно оказался должен банку 90 000 рублей

58-летний житель Пензы неожиданно выяснил, что задолжал деньги банку. Ему сообщил об этом сотрудник финансового учреждения.

Оказалось, что мужчина просрочил выплаты по имеющейся у него кредитной карте. Вот только пензенец ни разу ею пользовался.

Горожанин пошел в полицию. Личность вора установили - им оказался уже привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний родственник жертвы. Он не стал отрицать вину.

«Подозреваемый рассказал, что некоторое время проживал у потерпевшего. В марте он предложил родственнику оформить на его имя кредитную карту. Под предлогом помощи в активации злоумышленник завладел доступом к личному кабинету заявителя. Таким образом подозреваемый осуществил несколько переводов со счета пенсионера на свой общей суммой 90 000 рублей», - рассказали в областном УМВД России.

Мужчина добавил, что находился в сложном финансовом положении и деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, вору грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник — фото областного УМВД России
