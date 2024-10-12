Подросткам, забравшим у пенсионерок 1 млн 270 тыс., дали условные сроки

12.10.2024 | 13:37

В Пензе вынесен приговор 2 подросткам, действовавшим по мошеннической схеме и отбиравшим деньги у пенсионеров.

В конце января друзья, одному из которых было 16 лет, другому - 17, решили заработать криминальным путем. Они включились в схему «ваша родственница совершила ДТП»: аферисты запугивают пожилых людей и требуют деньги якобы за освобождение виновников аварий от уголовной ответственности.

Через интернет подростки получали адреса жертв - пенсионерок в возрасте от 80 до 85 лет - и приезжали к ним.

«Один из них представлялся сотрудником полиции или помощником следователя, другой следил за обстановкой, чтобы предупредить о появлении третьих лиц или сотрудников правоохранительных органов. Несовершеннолетние получили от потерпевших денежные средства на общую сумму 1 млн 270 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Деньги курьеры переводили на банковские счета соучастников. Себе они оставили 60 тысяч рублей.

Во время следствия ущерб потерпевшим был полностью возмещен. Каждому из подростков назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.