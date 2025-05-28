В России хотят изменить схему смены пароля на «Госуслугах»

28.05.2025 | 11:16

Рассматривается возможность изменить действующую схему смены пароля на «Госуслугах», сообщили в Минцифры.

«Восстановить доступ к своей учетной записи в приоритетном порядке можно будет при очном обращении в МФЦ.

Также в случае согласия пользователя можно использовать банковские или другие доверенные приложения», - пояснили в министерстве.

Цель нововведения - борьба со случаями передачи кода для доступа к «Госуслугам» мошенникам.

Пользователи, которые зарегистрированы в Единой биометрической системе, смогут по желанию менять пароль на «Госуслугах» после биометрической идентификации.