В России хотят изменить схему смены пароля на «Госуслугах»

Рассматривается возможность изменить действующую схему смены пароля на «Госуслугах», сообщили в Минцифры.
«Восстановить доступ к своей учетной записи в приоритетном порядке можно будет при очном обращении в МФЦ.
Также в случае согласия пользователя можно использовать банковские или другие доверенные приложения», - пояснили в министерстве.
Цель нововведения - борьба со случаями передачи кода для доступа к «Госуслугам» мошенникам.
Пользователи, которые зарегистрированы в Единой биометрической системе, смогут по желанию менять пароль на «Госуслугах» после биометрической идентификации.
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