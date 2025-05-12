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Криминал

Пензенец организовал подпольную оружейную мастерскую

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В Пензе сотрудники регионального управления ФСБ раскрыли кустарную мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов.

Пензенец организовал подпольную оружейную мастерскую

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты: нарезное огнестрельное оружие, изготовленное на базе сигнального пистолета; нарезной ствол к пистолету Макарова; 18 снаряженных патронов калибра 9 x 18 мм; комплект оболочных пуль и гильз к пистолету Макарова в количестве 100 штук; 58 снаряженных светошумовых патронов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пензенец организовал подпольную оружейную мастерскую

Как выяснилось, мастерскую организовал житель областного центра 1967 года рождения.

Пензенец организовал подпольную оружейную мастерскую

На пензенца возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется незаконное изготовление оружия.

Сейчас следователи документируют дополнительные эпизоды деятельности мужчины и устанавливают значимые для раскрытия преступления обстоятельства.

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Источник — фото УФСБ по Пензенской области
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