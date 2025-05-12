Пензенец организовал подпольную оружейную мастерскую

12.05.2025 | 10:07

В Пензе сотрудники регионального управления ФСБ раскрыли кустарную мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты: нарезное огнестрельное оружие, изготовленное на базе сигнального пистолета; нарезной ствол к пистолету Макарова; 18 снаряженных патронов калибра 9 x 18 мм; комплект оболочных пуль и гильз к пистолету Макарова в количестве 100 штук; 58 снаряженных светошумовых патронов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, мастерскую организовал житель областного центра 1967 года рождения.

На пензенца возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется незаконное изготовление оружия.

Сейчас следователи документируют дополнительные эпизоды деятельности мужчины и устанавливают значимые для раскрытия преступления обстоятельства.