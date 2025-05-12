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Криминал

В Каменке мать с сыном отдали мошенникам более 3 миллионов

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В Каменке мать и сын поверили в быстрый доход от вложений и потеряли более 3 млн рублей.

Первой в руки аферистов попала женщина, когда искала способ заработать на бирже. Она увидела в интернете тематическую группу и прошла регистрацию. Затем ей позвонил неизвестный, представился брокером и ввел в курс дела.

Доверившись ему, жительница Каменки скачала на телефон программу для инвестиций и пополнила баланс на 9 000 рублей.

В Каменке мать с сыном отдали мошенникам более 3 миллионов

«Как выяснилось позже, приложение оказалось фишинговым, а деньги она перевела на карту физического лица», - сообщили в областном УМВД РФ.

Через 2 дня женщине прислали 2 000 рублей, пояснив, что это ее доход. А после предложили инвестировать уже по-крупному. Горожанка взяла кредит на 990 000 рублей, добавила свои сбережения и перевела аферистам еще около 1,5 млн рублей.

В Каменке мать с сыном отдали мошенникам более 3 миллионов

Затем она вновь получила «проценты» - уже 80 000 рублей. Увидев это, инвестировать начал и ее сын.

«Он вложил в фонд более 1,5 млн рублей кредитных денежных средств, заложив в банк долю в квартире. Представитель инвестиционного фонда постоянно был с ними на связи и консультировал их», - пояснили в УМВД.

Только когда семье перестали выплачивать проценты, мать с сыном поняли, что что-то не так. Они неоднократно пытались вывести деньги, но так и не смогли. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

В Каменке мать с сыном отдали мошенникам более 3 миллионов

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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