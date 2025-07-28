В Никольском районе водитель погиб после ДТП с деревом

28.07.2025 | 11:42

В воскресенье, 27 июля, в Никольском районе, на подъезде к селу Серман, случилось жесткое ДТП с иномаркой. В нем один человек погиб и двое пострадали.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 20:30. Автомобилем управлял 74-летний мужчина, он допустил съезд с дороги в кювет и наехал на дерево.

Водитель погиб на месте от полученных травм. Двух пассажирок, женщин 74 и 70 лет, отпустили после оказания медпомощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В тот же день в Кузнецке «Лада-Гранта» съехала в кювет, пострадали люди.