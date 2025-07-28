В Пачелмском районе осудили водителя тягача, сбившего женщину

28.07.2025 | 12:59

В Пачелмском районе осудили водителя грузового тягача, по чьей вине погибла женщина-пешеход. Мужчина сбил ее, не заметив на дороге.

Трагедия произошла в середине сентября 2024 года. Водителя на груженой машине ослепил свет фар от встречного автомобиля, однако он не снизил скорость и продолжил ехать. В это время по правому краю дороги шла женщина, она попала под колеса, получила травмы и скончалась на месте.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он добровольно возместил дочери пешехода имущественный ущерб и выплатил компенсацию за моральный вред.

Суд принял во внимание наличие у водителя несовершеннолетних детей, а также нарушение погибшей правил дорожного движения и приговорил его к лишению свободы на 1 год, заменив наказание принудительным работам на тот же срок.

«С удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года», - сообщили в Пачелмском районном суде.