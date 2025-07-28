В Кузнецке «Лада-Гранта» съехала в кювет, пострадали люди

28.07.2025 | 11:13

В воскресенье, 27 июля, в Кузнецке случилось серьезное ДТП с пострадавшими. На улице Заводской в кювет съехала «Лада-Гранта».

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 10:40. Автомобилем управлял 58-летний мужчина, он допустил съезд с дороги.

Пострадали двое - водитель и его 47-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее в Кузнецке в ДТП пострадал водитель мопеда. Он не справился с управлением.