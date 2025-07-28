Авария в Богословке унесла жизнь 36-летней женщины

28.07.2025 | 11:47

В ДТП, случившемся в Богословке Пензенского района в воскресенье, 27 июля, погибла женщина. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 15:10 на улице Радужной столкнулись два автомобиля: Mazda и Mercedes. Первым управлял 38-летний мужчина, вторым - 31-летний.

Обе машины после удара оказались в кювете.

36-летняя женщина, находившаяся в салоне Mazda, от полученных травм скончалась на месте. 8-летний мальчик из той же иномарки был госпитализирован.

Водителям и пассажиру Mercedes медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - уточнили в областной Госавтоинспекции.