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Происшествия

Стало известно, кто погиб и пострадал в ДТП в Засечном

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В Госавтоинспекции прокомментировали смертельную аварию, случившуюся вечером в воскресенье, 27 июля, на пересечении улиц Алой и Светлой в Засечном Пензенского района.

По предварительны данным, в 20:00 там столкнулись:

- ВАЗ-2112, водитель - мужчина 1998 года рождения;

- BMW X6, водитель - мужчина 1985 года рождения;

- Ford Focus, водитель - мужчина 1986 года рождения.

Стало известно, кто погиб и пострадал в ДТП в Засечном

Отечественный автомобиль после удара опрокинулся. 31-летняя женщина, находившаяся внутри, скончалась на месте. Еще одна пассажирка, 38-летняя, и сам водитель ВАЗа получили травмы и были госпитализированы.

20-летнему юноше из той же машины, а также новорожденному мальчику из Ford и 35-летней женщине из BMW медицинскую помощь оказали на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

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Источник — фото № 2 МЧС
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