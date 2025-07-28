В ДТП в Засечном 1 человек погиб, 8 пострадали

28.07.2025 | 10:11

В МЧС сообщили подробности смертельной аварии, случившейся вечером в воскресенье, 27 июля, в селе Засечном Пензенского района.

На пересечении улиц Алой и Светлой столкнулись три автомобиля: Ford Focus, BMW X6 и ВАЗ-2112. Сигнал об этом поступил в МЧС в 20:45.

После удара один из автомобилей протаранил забор и опрокинулся.

«По состоянию на 21:10 установлено, что в результате ДТП пострадало 9 человек, из них 1 погиб (детей нет)», - уточнили в ведомстве.

В соцсетях ранее указали, что на месте аварии скончалась девушка из ВАЗа.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 5 человек, 1 спецмашина.