По факту гибели 13-летнего жителя области возбудили уголовное дело

26.07.2025 | 14:17

В Малосердобинском районе по факту смерти 13-летнего мальчика возбудили уголовное дело.

По данным следствия, 22 июля этого года подросток получил удар электрическим током, когда использовал водонагревающее устройство в бане.

Мальчик скончался на месте. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Жителей региона призвали проводить беседы с детьми и обучать их безопасной эксплуатации электроприборов.