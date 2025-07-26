По факту гибели 13-летнего жителя области возбудили уголовное дело

В Малосердобинском районе по факту смерти 13-летнего мальчика возбудили уголовное дело.
По данным следствия, 22 июля этого года подросток получил удар электрическим током, когда использовал водонагревающее устройство в бане.
Мальчик скончался на месте. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Жителей региона призвали проводить беседы с детьми и обучать их безопасной эксплуатации электроприборов.
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