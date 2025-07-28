Пензячка ответила на звонок и потеряла 1,8 млн рублей

28.07.2025 | 10:40

64-летняя пензячка лишилась 1 800 000 рублей после принятого телефонного звонка. Она поверила, что ее деньги могут попасть к экстремистам.

Женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником федерального казначейства и сообщил, что ее данные попали к мошенникам, а те пытаются перечислить их в поддержку экстремистских организаций.

«Чтобы предотвратить мошеннические действия, гражданке было необходимо перевести все свои сбережения на «безопасный счет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Доверившись мужчине, пензячка сняла накопления со своего счета и перечислила по указанным реквизитам. Затем собеседник исчез, а горожанка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.