Пензячка ответила на звонок и потеряла 1,8 млн рублей

64-летняя пензячка лишилась 1 800 000 рублей после принятого телефонного звонка. Она поверила, что ее деньги могут попасть к экстремистам.
Женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником федерального казначейства и сообщил, что ее данные попали к мошенникам, а те пытаются перечислить их в поддержку экстремистских организаций.
«Чтобы предотвратить мошеннические действия, гражданке было необходимо перевести все свои сбережения на «безопасный счет», - сообщили в областном УМВД РФ.
Доверившись мужчине, пензячка сняла накопления со своего счета и перечислила по указанным реквизитам. Затем собеседник исчез, а горожанка обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.
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