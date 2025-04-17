Пензячка попалась на уловку с заменой счетчика и потеряла дом

17.04.2025 | 11:47

В Пензе 69-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Она продала квартиру, а деньги перевела неизвестным.

Обман длился несколько месяцев - с января по апрель.

«Мне позвонил мужчина, сказал, что он работает в «Энергосбыте» и что мне нужно заменить счетчики, нужно из СМС продиктовать код, что я и сделала», - сообщила потерпевшая.

Затем раздался другой звонок - якобы от сотрудника «Росфинмониторинга». Собеседник заявил, что на горожанку пытаются оформить кредит, поэтому необходимо перевести сбережения на безопасный счет.

«Они мне так заморочили голову, что я продала свою квартиру, все свои украшения и перевела все деньги», - рассказала пензячка.

Женщина лишилась более 3 500 000 рублей, а когда осознала произошедшее, обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, пояснили в областном УМВД.

«Если вам поступают такие звонки, то сбрасывайте, не разговаривайте», - предупредила пенсионерка.