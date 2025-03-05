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Криминал

Жителя Пензенской области накажут за сгоревшую квартиру соседей

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58-летнего жителя с. Чубаровка Колышлейского района накажут за уничтожение чужого имущества. Мужчина спровоцировал пожар, из-за которого сгорела квартира соседей.

ЧП случилось в марте 2024 года на улице Глазунова. Сельчанин в своей квартире разжег отопительную печь с газогорелочным устройством, имеющим неисправность. Котел и дымоход перегрелись, и находившиеся рядом горючие материалы воспламенились. Начался пожар.

В результате полностью сгорела соседняя квартира. Размер нанесенного ущерба оценили в сумму более 700 000 рублей.

«Вину подозреваемый признал и пояснил, что знал, что пользовался неисправным отопительным устройством, однако устранить неполадку вовремя не мог ввиду тяжелого материального положения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Дело направлено в суд. Статья 168 УК РФ за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо лишения свободы на тот же срок.

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Источник — фото прокуратуры
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