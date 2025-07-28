В селе Старое Демкино пожар уничтожил постройку

28.07.2025 | 17:25

В понедельник, 28 июля, в селе Старое Демкино Шемышейского района случился пожар.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:46. Загорелся строительный мусор снаружи и внутри дома на улице Центральной.

Кадры с места появились в Сети. На них видно, как пламя охватило постройку. Запечатлены машины прибывших на место спецслужб.

Площадь пожара составила 50 кв. м, сообщили в МЧС. Пострадавших нет.

Ранее в Кузнецке 7 человек тушили загоревшийся автомобиль на улице Заводской. По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неправильного устройства и эксплуатации транспортного средства.