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Происшествия

В селе Старое Демкино пожар уничтожил постройку

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В понедельник, 28 июля, в селе Старое Демкино Шемышейского района случился пожар.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:46. Загорелся строительный мусор снаружи и внутри дома на улице Центральной.

В селе Старое Демкино пожар уничтожил постройку

Кадры с места появились в Сети. На них видно, как пламя охватило постройку. Запечатлены машины прибывших на место спецслужб.

Площадь пожара составила 50 кв. м, сообщили в МЧС. Пострадавших нет.

В селе Старое Демкино пожар уничтожил постройку

Ранее в Кузнецке 7 человек тушили загоревшийся автомобиль на улице Заводской. По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неправильного устройства и эксплуатации транспортного средства.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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