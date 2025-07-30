21-летний житель Пензы ограбил родную бабушку

30.07.2025 | 09:03

21-летний житель Пензы ограбил свою 77-летнюю бабушку. На глазах пожилой женщины он достал 10 000 рублей, которые она держала под подушкой, и убежал из квартиры.

Пенсионерка обратилась в полицию. Внука задержали.

Он рассказал, что ему нужно было отдать долг и сначала он попросил деньги у бабушки. Когда та отказала, молодой человек решил сам забрать ее сбережения. Он знал, что пенсионерка хранит деньги в постели.

Пожилая женщина пыталась остановить его, но не смогла.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в областном УМВД РФ. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 4 лет.