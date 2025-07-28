В Кузнецке 7 пожарных тушили загоревшийся автомобиль

28.07.2025 | 15:19

В Кузнецке в воскресенье, 27 июля, загорелся легковой автомобиль на улице Заводской.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 00:32. На борьбу с огнем направили 7 человек личного состава, было задействовано 2 единицы техники.

Пламя повредило автомобиль на площади 8 кв. м, выгорел моторный отсек.

Пострадавших нет, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов областного ГУ МЧС РФ.

По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неправильного устройства и эксплуатации транспортного средства.