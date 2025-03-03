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Криминал

Смерть ребенка: Бастрыкин поручил ускорить расследование в Пензе

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование уголовного дела по факту смерти 10-летней девочки в Пензенской области.

Мать ребенка обратилась в информационный центр СК России, заявив о ненадлежащем оказании медицинской помощи и о том, что до сих пор никого не привлекли к ответственности.

В феврале 2023 года девочку госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья, через некоторое время она скончалась. По мнению матери, это случилось по вине врачей.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело, началась комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Однако точка до сих пор не поставлена.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК РФ по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову и ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ» ускорить расследование уголовного дела и производство судебной экспертизы соответственно, о чем представить доклады. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в информационном центре СКР.

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