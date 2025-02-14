В Пензе подростки обокрали подвал многоквартирного дома

В Пензе задержали 3 подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Их подозревают в краже мотоциклов.
В полицию обратился 32-летний житель Ленинского района и рассказал, что из подвала многоквартирного дома пропал его мотоцикл. Сотрудники прибыли на место, собрали улики и опросили возможных очевидцев.
Похищенный транспорт нашли в другом дворе. По горячим следам полицейские задержали подозреваемых.
Один из подростков объяснил, что приятели случайно обнаружили в подвале мотоцикл, прикованный цепью. Позже они вернулись со шлифмашинкой и срезали замок.
Выкатив «железного коня» на улицу, парни отогнали его подальше, попробовали завести, но не смогли и разошлись по домам.
«Сотрудники полиции установили причастность молодых людей к совершению аналогичного преступления на территории Октябрьского района. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщили в областном УМВД.
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