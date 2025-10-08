Житель Белинского не смог заработать на контрафактных сигаретах

08.10.2025 | 15:51

38-летнего жителя города Белинского осудили за приобретение и хранение в целях сбыта крупной партии контрафактных сигарет разных марок.

Мужчина купил товар в Пензе в январе этого года и спрятал в своей машине, намереваясь перепродать.

Утром 18 января он приехал на рынок в Тамалу. Однако там его задержали полицейские.

«У злоумышленника из автомобиля изъято 2 190 пачек немаркированных табачных изделий стоимостью более 295 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Уголовное дело в отношении пензенского продавца (его личность не установлена) выделено в отдельное производство.