Криминал

Пензенцы заработали 1,8 млн рублей на организации азартных игр

Четверых пензенцев в возрасте от 32 до 48 лет обвиняют в организации и проведении азартных игр с денежным выигрышем.

По версии следствия, двое мужчин 48 и 40 лет арендовали помещения в барах, кафе, гаражах и торговых павильонах на улицах Клары Цеткин, Ладожской, Ленина, Егорова, Бакунина, Ульяновской, Кронштадтской, Лядова, а также на проспекте Строителей и в 1-м Батайском проезде, где разместили как минимум 14 игровых автоматов.

Оборудование работало и приносило доход в период с ноября 2023 по октябрь 2024 года. В процессе организаторы привлекли еще двоих мужчин, которые проводили инкассацию и обслуживали компьютерную технику.

Руководители ОПГ распределяли функции между членами группы, распоряжались полученными деньгами, контролировали расходы, выплачивали вознаграждение соучастникам. Все это продолжалось до тех пор, пока сотрудники ФСБ не обнаружили автоматы и не изъяли их.

«Установлено, что в результате проведения азартных игр извлечен незаконный доход в размере более 1,8 млн рублей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

На эту сумму на средства обвиняемых был наложен арест в обеспечительных целях.

«Вину в совершении преступления обвиняемые признали частично», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Источник — фото СКР
