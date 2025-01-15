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Криминал

Помощница лишила инвалида денег, накопленных на водопровод

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В Земетчинском районе 63-летний инвалид I группы долгое время откладывал деньги, чтобы грядущей весной провести в дом воду. Заглянув в очередной раз в шкаф, где лежали купюры, он обнаружил, что больше половины накоплений нет.

Подозрения мужчины пали на односельчанку, которую он нанял в качестве помощницы по хозяйству. Он поговорил с женщиной, но та категорически отрицала свою причастность к исчезновению средств. Еще около месяца инвалид пытался вывести помощницу на чистую воду, однако это ему не удалось. Тогда он обратился в полицию.

Участковые уполномоченные задержали 43-летнюю гражданку и собрали улики против нее. Женщине были предъявлены неоспоримые доказательства ее вины, и тогда она призналась в краже 60 тысяч рублей.

По словам сельчанки, часть этих денег она отдала за долги, другую потратила на личные нужды.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

 

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