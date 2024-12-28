Животновод получил по нацпроекту 2,5 млн и потратил не по назначению

28.12.2024 | 13:30

В Пензе суд вынес приговор 33-летнему жителю области, признав его виновным в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального управления ФСБ.

Мужчина возглавлял сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив и решил использовать бюджетные средства в личных целях.

По национальному проекту поддержки малого и среднего бизнеса и предпринимательской инициативы он получил субсидию в размере 2 млн 445 тыс. руб. Эти деньги председатель кооператива не направил на развитие бизнеса, а распорядился ими по своему усмотрению.

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова, Ленинский районный суд приговорил мошенника к 4 годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.

«Приговор в законную силу не вступил», - уточнили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.