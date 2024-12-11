Сетевое издание|18+|Среда|11 дек 2024|11:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Иностранца обвинили в страшном ДТП на трассе М-5 в Пензе

Печать
Telegram

В Пензе перед судом предстанет 45-летний иностранец, которого обвинили в гибели двух человек в ДТП.

20 августа этого года мужчина был за рулем MAN и доставлял товар в Тульскую область. На 622-м километре трассы М-5 в Пензе он обогнал грузовик МАЗ, но не убедился в безопасности маневра и нарушил правила движения.

Водитель перестроился в левую полосу, где на аварийной сигнализации стоял автомобиль Renault Sandero с тремя мужчинами в салоне. Они ожидали сотрудников ДПС, так как попали в аварию.

MAN иностранца врезался в Renault, от удара легковая машина вылетела сначала на правую полосу, где дважды боком ударилась о заднюю часть прицепа МАЗа, а затем - на левую обочину, где наехала на отбойник.

«В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля скончались на месте, 64-летнему мужчине причинены многочисленные телесные повреждения, квалифицирующиеся в совокупности как вред здоровью средней тяжести», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Свою вину иностранец признал. Родственники погибших подали два гражданских иска, в каждом заявлено требование с водителя 3 млн рублей компенсации морального вреда.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте