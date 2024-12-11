Иностранца обвинили в страшном ДТП на трассе М-5 в Пензе

11.12.2024 | 11:22

В Пензе перед судом предстанет 45-летний иностранец, которого обвинили в гибели двух человек в ДТП.

20 августа этого года мужчина был за рулем MAN и доставлял товар в Тульскую область. На 622-м километре трассы М-5 в Пензе он обогнал грузовик МАЗ, но не убедился в безопасности маневра и нарушил правила движения.

Водитель перестроился в левую полосу, где на аварийной сигнализации стоял автомобиль Renault Sandero с тремя мужчинами в салоне. Они ожидали сотрудников ДПС, так как попали в аварию.

MAN иностранца врезался в Renault, от удара легковая машина вылетела сначала на правую полосу, где дважды боком ударилась о заднюю часть прицепа МАЗа, а затем - на левую обочину, где наехала на отбойник.

«В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля скончались на месте, 64-летнему мужчине причинены многочисленные телесные повреждения, квалифицирующиеся в совокупности как вред здоровью средней тяжести», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Свою вину иностранец признал. Родственники погибших подали два гражданских иска, в каждом заявлено требование с водителя 3 млн рублей компенсации морального вреда.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения.