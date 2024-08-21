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Происшествия

Тела погибших в ДТП на трассе М-5 доставали спасатели

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Пензенский пожарно-спасательный центр опубликовал снимки с места смертельной аварии на трассе М-5 в областном центре. Его сотрудники извлекали из автомобиля тела погибших и пострадавшего.

Авария случилась во вторник, 20 августа, на 625-м километре дороги. Вызов спасатели получили в 15:00. 45-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом Кrone наехал на Renault Sandero с 71-летним мужчиной за рулем, после чего тот столкнулся с МАЗом под управлением 30-летнего шофера.

Водитель и пассажир легковой машины скончались на месте от полученных травм, второго пассажира госпитализировали.

«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали и извлекли из легкового автомобиля пострадавшего пассажира и тела двух погибших. Травмированного пассажира передали врачам скорой помощи, тела погибших - представителям полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Тела погибших в ДТП на трассе М-5 доставали спасатели

21 августа в соцсети «ВКонтакте» опубликовали подробности аварии со ссылкой на родственника погибших. По его словам, водитель Renault встал, чтобы оформить ДТП: правую сторону иномарки задели.

Во время ожидания полицейских легковую машину толкнул грузовик. Один из пассажиров, находившихся на заднем сидении, погиб на месте, второй выжил, но получил переломы таза и черепа, говорится в посте.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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