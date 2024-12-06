Мужчине, пытавшемуся выкупить КамАЗ за 15 000 руб., дали срок

06.12.2024 | 19:25

59-летнему жителю Городищенского района вынесли приговор за попытку дать взятку полицейскому. Мужчина хотел вернуть свой КамАЗ.

Машину изъяли во время проверки по факту кражи древесины. Городищенца подозревали в преступлении.

10 сентября этого года мужчина попытался передать в салоне машины 15 000 рублей старшему оперуполномоченному отдела МВД России по Кузнецкому району.

«Сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался. Противоправные действия мужчины были пресечены правоохранителями», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. 15 000 рублей конфисковали в доход государства.

Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.