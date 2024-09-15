Житель Городищенского района оценил возврат КамАЗа в 15 000 руб.

15.09.2024 | 16:10

59-летнего жителя Городищенского района подозревают в попытке дать взятку сотруднику полиции.

По версии следствия, мужчина при помощи КамАЗа с манипулятором хотел украсть древесину.

Полицейские пресекли преступление, грузовик у сельчанина изъяли.

10 сентября 2024 года мужчина попытался передать 15 000 рублей старшему оперуполномоченному отдела МВД России по Кузнецкому району. Это произошло в салоне легковой машины. Предлагая взятку, злоумышленник просил вернуть ему КамАЗ.

Полицейский от денег отказался. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли сумму во время осмотра места происшествия.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.