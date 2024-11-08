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Криминал

В Пензе председатель профсоюза присвоила 165 карт в «Рив Гош»

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В Пензе работница профсоюзной организации присвоила вверенное ей имущество - 165 подарочных карт в магазин «Рив Гош».

Женщина была председателем профсоюза в «Вагонном участке Пенза» (структурное подразделение Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания»).

Карты в «Рив Гош» приобретались для поощрения работников транспортного предприятия. В 2020-2022 годах пензячка присвоила 165 штук на общую сумму 330 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Когда преступление вскрылось, женщина возместила нанесенный организации ущерб.

Ленинский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.

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