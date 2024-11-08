В Пензе председатель профсоюза присвоила 165 карт в «Рив Гош»

08.11.2024 | 10:15

В Пензе работница профсоюзной организации присвоила вверенное ей имущество - 165 подарочных карт в магазин «Рив Гош».

Женщина была председателем профсоюза в «Вагонном участке Пенза» (структурное подразделение Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания»).

Карты в «Рив Гош» приобретались для поощрения работников транспортного предприятия. В 2020-2022 годах пензячка присвоила 165 штук на общую сумму 330 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Когда преступление вскрылось, женщина возместила нанесенный организации ущерб.

Ленинский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.