Вынесли приговор таксисту, по чьей вине погибли молодые пассажиры

07.11.2024 | 16:25

35-летнего жителя Белинского района признали виновным в гибели 20-летней девушки и 22-летнего парня.

Трагедия случилась вечером 13 ноября 2023 года на границе Пензенского и Каменского районов. Мужчина подрабатывал таксистом на «Ладе-Гранте» и повез двух молодых людей из села Пустынь в Каменку.

При выезде со второстепенной дороги на трассу Р-208 Тамбов - Пенза водитель нарушил правила: проигнорировал требования знака «Движение без остановки запрещено», стоп-линии, не уступил дорогу грузовой «Газели» и столкнулся с ней.

«В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, а пассажир - в машине скорой помощи по пути в больницу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину водитель полностью признал и рассказал, что работал в такси, поскольку на его иждивении - двое маленьких детей. После аварии он долго лечился в стационаре.

«Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев», - добавила Светлана Артамонова.