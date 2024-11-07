Сетевое издание|18+|Четверг|7 ноя 2024|17:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Вынесли приговор таксисту, по чьей вине погибли молодые пассажиры

Печать
Telegram

35-летнего жителя Белинского района признали виновным в гибели 20-летней девушки и 22-летнего парня.

Трагедия случилась вечером 13 ноября 2023 года на границе Пензенского и Каменского районов. Мужчина подрабатывал таксистом на «Ладе-Гранте» и повез двух молодых людей из села Пустынь в Каменку.

При выезде со второстепенной дороги на трассу Р-208 Тамбов - Пенза водитель нарушил правила: проигнорировал требования знака «Движение без остановки запрещено», стоп-линии, не уступил дорогу грузовой «Газели» и столкнулся с ней.

«В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, а пассажир - в машине скорой помощи по пути в больницу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вынесли приговор таксисту, по чьей вине погибли молодые пассажиры

Свою вину водитель полностью признал и рассказал, что работал в такси, поскольку на его иждивении - двое маленьких детей. После аварии он долго лечился в стационаре.

«Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев», - добавила Светлана Артамонова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областной ГАИ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте