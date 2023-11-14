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Происшествия

В ДТП под Студенцом погибли два молодых человека

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В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, которая случилась вечером в понедельник, 13 ноября, в Пензенском районе.

По предварительным данным, около 18:23 на 231-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись автомобили «Лада-Гранта» с 34-летним водителем и фургон «Газель» - с 48-летним.

От удара «Гранту» почти разорвало пополам, фургон вылетел с трассы, у него деформирована передняя часть.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Лада-Гранта», девушка 2002 и мужчина 2001 года рождения, от полученных травм скончались на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Пострадал водитель легковушки. Медики доставили его в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

8 ноября на том же километре трассы также случилось смертельное ДТП. Такси марки «Лада-Гранта» с 19-летним водителем столкнулось с Renault Magnum с полуприцепом под управлением 37-летнего шофера. После этого «Гранта» столкнулась с автомобилем Geely Emgrand, за рулем которого находился 52-летний мужчина. Погиб пассажир отечественной машины.

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Источник — фото, видео УГИБДД по области
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