Молодого пензенца осудили за работу дроп-курьером

02.11.2024 | 10:40

Бывшему студенту из Пензы вынесли приговор за участие в крупном мошенничестве. 21-летний парень устроился дроп-курьером и вместе с аферистами обманывал пожилых жителей области.

Установлено, что в октябре 2023 года молодой человек в интернете вступил в сговор с неизвестными. Те звонили жертвам на стационарные телефоны, передавали ложную информацию о ДТП, виновниками которых якобы стали родственники абонентов, и убеждали заплатить, чтобы решить вопрос с пострадавшими и помочь близким избежать уголовной ответственности.

За деньгами приезжал пензенец. В том же месяце он забрал 290 000 рублей у жительницы Сосновоборска, 200 000 - у пенсионерки их Русского Камешкира и 100 000 - у пожилой женщины из Мордовского Камешкира.

Полученное курьер отправил своим подельникам на указанные ими счета, а часть оставил себе в качестве вознаграждения.

Парня задержали в Камешкирском районе. Он признал вину, а в судебном заседании вернул потерпевшим 200 000 рублей.

Пензенца приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре.

Он обязан возместить остальную сумму, которую забрал у пенсионерок, - 390 000 рублей.