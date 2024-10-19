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Криминал

Золотой ключик: пензенец отпер дверь магазина и украл 70 тысяч

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К пензенским полицейским обратилась 33-летняя индивидуальная предпринимательница. Она рассказала, что из ее магазина пропало более 70 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно установили подозреваемого. Им оказался 41-летний житель областного центра.

Он признался, что подобрал ключ к замку магазинной двери, проник в помещение и забрал деньги, лежавшие в коробке.

На злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции изъяли похищенные средства. Они будут возвращены законному владельцу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pxhere.com
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