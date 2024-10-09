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Криминал

Украденная с дачи камера следила за вором до приезда полиции

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53-летнего жителя Бессоновского района будут судить за кражу камеры видеонаблюдения с соседнего дачного участка.

Ранним утром 26 августа мужчина гулял с собакой на территории садоводческого общества «Вишневый сад» и заметил на хозблоке соседки камеру. Идея ему понравилась, и он решил украсть устройство и использовать по назначению у себя дома.

Запертая калитка вора не остановила: он сходил за ножницами по металлу и перерезал цепь, державшую навесной замок. До камеры мужчина дотянулся, встав на перевернутое ведро. Он сорвал ее и унес, причинив собственнице ущерб в размере более 2,5 тыс. рублей.

«Потерпевшая в тот же день обнаружила пропажу. Видеозапись похитителя и двора его домовладения камера передала на ее телефон», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Устройство у мужчины изъяли. Он признал вину, возместил соседке ущерб и передал ей 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Уголовное дело направлено в мировой суд. Похитителю камеры грозит до двух лет лишения свободы.

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