Сердобчанину не дали заработать на помощи в экзамене на права

03.09.2024 | 20:27

29-летнего жителя Сердобска обвинили в незаконном сбыте специальных технических средств. Мужчина продал видеокамеру, облегчающую сдачу экзамена на водительские права.

Покупателем стал другой житель Сердобска. Преступление совершено в апреле 2024 года. Камеру горожанин использовал при прохождении испытания в Госавтоинспекции.

«Незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, которые во время экзамена заметили использование им специального технического средства», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Поскольку видеокамеру изъяли полицейские, а сердобчанин экзамен не сдал, то злоумышленник не смог получить свое вознаграждение - 30 000 рублей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавила Татьяна Махницкая.