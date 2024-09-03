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Криминал

Сердобчанину не дали заработать на помощи в экзамене на права

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29-летнего жителя Сердобска обвинили в незаконном сбыте специальных технических средств. Мужчина продал видеокамеру, облегчающую сдачу экзамена на водительские права.

Покупателем стал другой житель Сердобска. Преступление совершено в апреле 2024 года. Камеру горожанин использовал при прохождении испытания в Госавтоинспекции.

«Незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, которые во время экзамена заметили использование им специального технического средства», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Поскольку видеокамеру изъяли полицейские, а сердобчанин экзамен не сдал, то злоумышленник не смог получить свое вознаграждение - 30 000 рублей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавила Татьяна Махницкая.

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