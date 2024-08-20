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Криминал

Вынесен приговор пензенцу, едва не убившему случайного знакомого жены

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Суд вынес приговор 32-летнему жителю Пензы за покушение на убийство. Преступление произошло в ночь на 24 марта в квартире с общей кухней на улице Бурмистрова.

Вечером к одному из жильцов пришел в гости друг. Он был наглядно знаком с соседкой приятеля из другой комнаты. На общей кухне между ними завязалась беседа, и в этот момент их застал нетрезвый супруг женщины.

Увидев, что та разговаривает с посторонним мужчиной, он взревновал, схватил нож и нанес мнимому сопернику несколько ударов. Чужой гость остался жив лишь потому, что женщина бросилась разнимать их. Раненому 43-летнему мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, однако его здоровью был причинен тяжкий вред.

«В время расследования уголовного дела и судебного разбирательства фигурант содержался под стражей. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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