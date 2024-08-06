200 г водки: виновнику смертельного ДТП в Поселках вынесли приговор

06.08.2024 | 19:47

Суд вынес приговор 37-летнему жителю с. Индерка Сосновоборского района, который сел пьяным за руль и стал причиной смерти человека.

Трагедия случилась вечером 23 ноября 2023 года. Сельчанин ехал на Nissan Теаnа в сторону Кузнецка по дороге Кузнецк - Марьевка - Индерка. В с. Поселки Кузнецкого района он потерял контроль над управлением машиной, оказался на встречной полосе и столкнулся с «Ладой-Приорой».

61-летнего водителя из отечественного автомобиля извлекали сотрудники МЧС. Через двое суток он скончался в больнице.

Водитель иномарки отказался от медосвидетельствования. Многочисленные свидетели указали, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В суде мужчина признал вину. Он рассказал, что в тот день выпил около 200 г водки и отправился в Кузнецк. Сельчанин принес извинения супруге погибшего и выплатил ей 400 000 рублей.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Приговором частично удовлетворен гражданский иск супруги погибшего о компенсации морального вреда в размере 600 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.