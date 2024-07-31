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Криминал

Житель села Грабово избил собутыльника до смерти и пошел спать

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32-летний житель села Грабово Бессоновского района, ранее отбывавший наказание за грабеж, вновь предстанет перед судом. По версии следствия, от его руки погиб 39-летний односельчанин.

В ночь на 1 мая оба мужчины распивали спиртное. Во время застолья они поссорились, и младший жестоко избил старшего руками и ногами, а затем пошел спать.

Житель села Грабово избил собутыльника до смерти и пошел спать

Утром, обнаружив, что собутыльник не подает признаков жизни, он вытащил тело на улицу и направился к родственникам, где продолжил отмечать Первомай.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что сельчанин скончался на месте происшествия от травмы головы. Его приятеля задержали и заключили под стражу. Он признал вину.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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