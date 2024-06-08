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Криминал

В Каменке подросток за день собрал с пенсионеров почти миллион

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Суд вынес приговор 16-летнему подростку, который работал курьером в группе мошенников.

В конце января этого года тинейджер решил заработать криминальным путем. В интернете он получил информацию об адресах пенсионеров, с которыми аферисты работали по схеме «ваш родственник совершил ДТП». Пожилые люди в возрасте от 74 до 84 лет готовы были расстаться со сбережениями, чтобы уберечь близких от уголовного дела.

«Несовершеннолетний прибыл на такси в город Каменку, где в течение дня получал от пожилых граждан по месту их жительства денежные средства. В общей сложности у потерпевших было похищено 990 тысяч рублей. Несовершеннолетний перевел наличные средства на банковские счета третьих лиц, оставив себе 50 тысяч рублей за услуги курьера», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время следствия подросток полностью возместил пенсионерам ущерб. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор вступил в силу.

«Сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ, Росгвардии, МВД России и другие) ни по телефону, ни в ходе очной беседы не заявляют требований о передаче кому-либо наличными или переводе денежных средств на банковские счета. Такие требования являются явными признаками мошенничества. Просим граждан проявлять бдительность и довести эту информацию до сведения пожилых родственников», - обратились к жителям области в следственном управлении.

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