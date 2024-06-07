Глава СКР следит за расследованием дела о нападении на пензячку

07.06.2024 | 07:53

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить, как идет расследование уголовного дела о нападении на жительницу Пензы.

Инцидент произошел в среду, 5 июня. К 18-летней девушке на темной улице привязался незнакомец. Он схватил ее за руку и предложил отправиться с ним в баню. Пензячка попросила оставить ее в покое, попыталась убежать, но преследователь напал на нее. После того, как девушка начала громко кричать и рыдать, мужчина исчез.

Горожанка сняла происходящее на видео и выложила в Сеть. Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался уроженец Республики Таджикистан 1992 года рождения.

На него было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется покушение на насильственные действия сексуального характера. Также следователи проверяют законность его пребывания в России.

Александр Бастрыкин запросил у руководителя Следственного управления по Пензенской области Владимира Игнатенкова доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщили в СК России.