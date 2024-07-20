Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 июл 2024|00:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

С места смертельного ДТП в больницу увезли взрослого и трех детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Сердобском районе возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

С места смертельного ДТП в больницу увезли взрослого и трех детей

По данным следствия, вечером 19 июля столкнулись два легковых автомобиля - «Нива Шевроле» и «Лада-Гранта».

31-летняя пассажирка «Нивы» скончалась от травм на месте происшествия.

«Оба водителя и трое малолетних детей, находившихся в автомашине марки «Нива Шевроле», госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте