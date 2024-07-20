С места смертельного ДТП в больницу увезли взрослого и трех детей

20.07.2024 | 20:19

В Сердобском районе возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, вечером 19 июля столкнулись два легковых автомобиля - «Нива Шевроле» и «Лада-Гранта».

31-летняя пассажирка «Нивы» скончалась от травм на месте происшествия.

«Оба водителя и трое малолетних детей, находившихся в автомашине марки «Нива Шевроле», госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.