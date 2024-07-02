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Криминал

Пьяная пензячка напала на мужчину в отделе полиции

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35-летнюю пензячку осудили за нападение на полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

Ночью 29 ноября прошлого года женщину задержали на улице Гастелло за нахождение в общественном месте в пьяном виде и нецензурную брань.

Горожанку доставили в отдел полиции, чтобы привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство.

«Правонарушительница вела себя агрессивно и предпринимала попытки самовольно покинуть помещение. При этом она нанесла удар рукой в область головы попытавшемуся воспрепятствовать ей инспектору патрульно-постовой службы, причинив ему физическую боль», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Во время следствия женщина признала свою вину, но на суде заявила, что никого не била, а полицейского лишь толкнула.

Женщина не учла, что ее действия попали на камеру. В итоге ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

«Осужденная обжаловала приговор. Суд апелляционной инстанции оставил его без изменения, а жалобу - без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.

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