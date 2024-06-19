В Пензе будут судить аферистов, одному из которых еще нет 18 лет

19.06.2024 | 09:00

В Пензе двое жителей Мордовии, один из которых еще не достиг совершеннолетия, обвиняются в мошенничестве в крупном и значительном размере.

По данным следствия, в начале мая прошлого года приятели решили заработать криминальным путем и связались с аферистами, действовавшими путем массового обзвона по схеме «ваш родственник совершил ДТП». Пенсионерам предлагалось заплатить за то, чтобы «виновников аварии» не привлекали к уголовной ответственности.

Парням в этой схеме отводилась роль курьеров. По интернету они получали сведения об адресах жертв обзвона, приезжали на такси в Пензу и Ульяновск, представлялись помощником и водителем следователя и получали от пожилых граждан от 200 до 800 тысяч рублей.

На удочку аферистов попались 4 женщины в возрасте от 72 до 86 лет. В общей сложности курьеры забрали у них 1 млн 483 тыс. рублей. За услуги они взяли себе 148 тыс., а остальное перевели на указанные им счета.

«В ходе следствия имущественный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.