Главе СКР доложат о расследовании причин обрушения крыши в Тамале

29.06.2024 | 10:42

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование факта нарушения прав жителей поселка городского типа Тамала Пензенской области.

18 июня в многоквартирном доме № 24 на улице Лермонтова при ремонте крыши обрушилось потолочное перекрытие. Люди не пострадали. Жильцам, вынужденным покинуть свои квартиры, предложили переехать в пункте временного размещения.

Однако, как сообщают «Известия», условия в маневренном фонде непригодны для проживания. Стены комнат покрыты плесенью, а для 12 человек, оставшихся без крова, нашлось лишь 3 кровати.

Отмечается, что здание, где обвалилось перекрытие, начало разрушаться 10 лет назад. Жильцы пытались отремонтировать крышу самостоятельно, так как капитальный ремонт несколько раз отменяли.

Региональное следственное управление СК России по данному факту проводит процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Владимиру Игнатенкову доложить о ее ходе, сообщили в СК РФ.