Обстоятельства гибели мальчика в пруду устанавливают следователи

20.07.2024 | 10:42

В Лопатинском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти 7-летнего ребенка, погибшего в водоеме.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 19 июля, в селе Старый Вершаут. Мальчик в присутствии отца купался в пруду в не оборудованном для этого месте и утонул.

Ранее региональный детский омбудсмен Елена Столярова уточнила, что ребенок запутался в водорослях. Отец привез сына домой и вызвал скорую, однако было уже поздно.

«Место происшествия осмотрел следователь. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сотрудники ведомства призывают жителей Пензенской области контролировать детей при нахождении в водоеме и помнить, что любое отвлечение внимания взрослых от ребенка при купании приводит к трагедии.