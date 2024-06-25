С 1 июля в Пензенской области откроется сезон охоты на кабана

25.06.2024 | 14:18

С 1 июля в Пензенской области открывается сезон охоты на кабана в закрепленных охотничьих угодьях.

Он продлится до 28 февраля 2025 года, уточнили в охотуправлении регионального минлесхоза.

Открытие сезона в общедоступных угодьях состоится 1 августа.

«Подать заявление на получение разрешения на добычу кабана можно не ранее чем за 15 календарных дней до начала срока сезона охоты», - уточнили в минлесхозе.

В 2024 году сезон охоты на кабана и пушных животных закрылся 29 февраля. После этого охотникам нужно было передать информацию о добыче по месту получения разрешения. Если этого не делать вовремя, предусмотрено наказание: штраф до 1 000 рублей и отказ в выдаче разрешения на следующий сезон охоты.