На Олимпийской аллее сняли на видео скачущего зайца

12.06.2024 | 10:02

В Пензе у белок, живущих на Олимпийской аллее, появился сосед - заяц. Животное во вторник, 11 июня, заметил подписчик телеграм-канала PenzaInform.

Он снял на видео косого, скачущего в зеленой зоне. Поблизости ходят люди, но их присутствие животное не пугает.

10 июня сообщалось, что в Дальнем Арбекове, неподалеку от автозаправки на 625-м километре трассы М-5 поселилась косуля. Видео с копытным сделал горожанин. Он попросил спасти животное.

В региональном минлесхозе ответили, что вывезти косулю в привычную среду обитания невозможно, поскольку вокруг оживленные дороги, животное бросится на проезжую часть и погибнет. По словам специалистов, копытное не пропадет: найдет себе пропитание, также его подкармливают местные жители.

«Лани в Арбекове живут! Медведи по лесам области бродят! Аисты на башнях Рожновского сидят! Лебеди на пруды прилетают! Спутники гуськом выстраиваются! Не иначе, конец света близится», - пошутил в комментариях подписчик телеграм-канала.