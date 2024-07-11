Пензенцу не удалось выгодно расслабиться с женщиной

11.07.2024 | 10:23

37-летний пензенец стал жертвой вымогательства, пожелав расслабиться с женщиной по вызову. Он нашел объявление об интим-услугах в интернете.

«Вечером начал лазить по разным сайтам, смотреть объявления, наткнулся на выгодное предложение и заинтересовался. Позвонил по номеру телефона, взяла трубку девушка», - рассказал мужчина.

Жрица любви озвучила новую стоимость, которая охладила пыл пензенца. Он прекратил разговор, решил лечь спать, но раздался звонок.

«Мне стали предъявлять, что я нарушил работу сайта, что у них обрушилась вся система, и что я им должен возместить ущерб какой-то. Я сначала не хотел, но они сказали, что могут мне причинить вред, знают мои данные, где я живу», - отметил горожанин.

Поверив угрозам, мужчина перевел собеседникам 123 000 рублей, которые они затребовали, а спустя время осознал, что это была ошибка, и пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Причастных к преступлению ищут.

«Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Анастасия Миткарева.