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Криминал

Борьба двух пенсионеров за мягкое место едва не закончилась убийством

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В Башмаковском районе длительное застолье двух пенсионеров - 64-летней хозяйки дома и ее 66-летнего приятеля - завершилось преступлением.

Пенсионерка обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что собутыльник грозился ее убить и едва не задушил. Стражи порядка оперативно восстановили картину произошедшего.

Банкет длился в доме пенсионерки целых 10 дней. После очередного возлияния гость решил отдохнуть на диване. Но хозяйка квартиры сама собиралась вздремнуть на нем. За право занять мягкое лежачее место разгорелась борьба.

«Между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Мужчина начал угрожать убийством хозяйке квартиры. Женщине удалось выбежать из дома и обратиться в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На пожилого сельчанина завели уголовное дело за угрозу убийством и взяли с него обязательство о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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